В Гыде выясняют, что стало причиной смерти ученика школы-интерната

25 Март 12:55 2019-03-25T13:00:07+03:00

Сейчас с одноклассниками и близким окружением погибшего работают психологи

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В селе Гыда Тазовского района ЯНАО выясняют причину гибели учащегося школы-интерната. Его тело было обнаружено утром 23 марта.

Известно, что школьник в течение нескольких часов 22 марта не выходил на связь. Информация об этом поступила правоохранителям. Для поисков пропавшего мальчика подключились волонтеры.

Сейчас на месте работают следственные органы, рассматриваются различные версии. Как сообщили "Комсомольской правде - Ямал" в СУ СКР по ЯНАО, есть признаки суицида, однако выводы делать пока рано. Доследственная проверка еще продолжается, по ее результатам будет вынесено процессуальное решение.

Между тем, заместитель главы администрации района по социальным вопросам Ирина Буяновская взяла под личный контроль выяснение всех обстоятельств и причин происшествия, оказания помощи семье погибшего подростка. Сейчас с одноклассниками и близким окружением погибшего работают психологи, сообщает администрация района.

ИСТОЧНИК KP.RU