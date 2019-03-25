В Ноябрьске поймали укравшего дорогие наушники в магазине

25 Март 12:18 2019-03-25T12:43:28+03:00

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В Ноябрьске полицейские установили личность подозреваемого, причастного к совершению кражи из магазина. Им оказался ранее судимый, неработающий 24-летний горожанин.

Вечером 26 февраля он тайно похитило наушники стоимостью 11 тысяч рублей. Мужчину задержали во время оперативно-розыскных мероприятий. Свою вину он признал полностью, в содеянном раскаялся, сообщили в УМВД России по ЯНАО.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Кража». Наказанием для него может стать лишение свободы сроком до двух лет. С него взяли обязательство о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU