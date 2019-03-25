25 Март 11:56 2019-03-25T12:00:27+03:00

В Новом Уренгое пожарные вывели из огня трех человек в масках Фото: 89.mchs.gov.ru

Изменить размер текста: A A

В Новом Уренгое днем 23 марта горел жилой дом. Спасатели успели вывести пожара троих жильцов.

Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, сообщение о пожаре в жилом одноэтажном двухквартирном доме в микрорайоне Солнечный стало известно в 15 часов 35 минут. Через три минуты, когда огнеборцы прибыли к месту происшествия, полыхала крыша гаража, пристроенного к жилому дому.

Это свидетельствовало о позднем сообщении о пожаре. С помощью спасательных масок, подключенных к баллону с воздухом, пожарные вывели из горящего здания трёх жильцов. Их обнаружили при проведении разведки помещений горящего здания.

Больше часу потребовалось для ликвидации пожара. В результате удалось избежать гибели людей, а также спасти жилье и автомобиль - на общую сумму один миллион рублей.

Огнём повреждён гараж, а также закопчены стены и потолок жилых помещений. Истинную причину и ущерб от пожара установит дальнейшее расследование. Вероятнее всего, считают дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию город Новый Уренгой, пожар возник из-за короткого замыкания с последующим возгоранием электрооборудования в гараже.

ИСТОЧНИК KP.RU