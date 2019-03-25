В Надыме мнимый слесарь газового оборудования подвергал риску горожан

25 Март 11:28 2019-03-25T11:40:30+03:00

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В Надыме слесарь газового оборудования с поддельным удостоверением осуществлял услуги по ремонту и обслуживанию внутридомового оборудования. Отсутствие необходимой квалификации ставило под угрозу безопасность граждан при проведении работ с газовой системой, пояснили в прокуратуре ЯНАО.

Мужчина трудился в ООО «Надымгоргаз». При этом специализированные организации должны иметь в своем составе для проведения работ (оказания услуг) штат квалифицированных сотрудников, имеющих профильное образование, прошедших необходимое для проведения газоопасных работ обучение и аттестацию по его итогам.

После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело. Мнимый слесарь уже отстранен от выполнения работ. В связи с допущенными нарушениями три сотрудника предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU