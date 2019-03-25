Салехард готов к паводковому и пожароопасному периодам

25 Март 11:07 2019-03-25T11:10:31+03:00

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На заседании КЧС подтвердили, что столица Ямала готова к паводковому и пожароопасному периодам. Об этом доложил начальник управления ГО и ЧС Салехарда Владимир Терентьев. Разработан и утвержден план мероприятий.

В пожароопасный период с мая по сентябрь будет запрещено разведение костров, при установлении устойчивой теплой погоды будут проводиться беседы и лекции с вручением памяток, инструктажи с населением, сообщили в администрации Салехарда.

Пристальное внимание уделяется поселку Пельвож. Этот населенный пункт подвержен угрозе распространения природных пожаров. Чтобы оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, еще в 2017 году в поселке установили видеонаблюдение, с возможностью определения задымления и обнаружения очагов возгорания. Вся информация незамедлительно передается на пульт диспетчерской ЕДДС Салехарда.

Что касается паводка, то в рамках подготовки к пропуску талых вод будет проведена проверка систем оповещения, размещается информация о действиях населения в случае ЧС. При неблагоприятном развитии событий, если критический уровень воды будет превышен, для эвакуации населения предусмотрены 5 пунктов временного размещения. Дополнительно возможно размещение в гостиницах города. Для контроля за ситуацией проводятся рейды по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU