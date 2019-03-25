2019-03-25T11:10:31+03:00
Общество

Салехард готов к паводковому и пожароопасному периодам

Пристальное внимание уделяется поселку Пельвож
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

На заседании КЧС подтвердили, что столица Ямала готова к паводковому и пожароопасному периодам. Об этом доложил начальник управления ГО и ЧС Салехарда Владимир Терентьев. Разработан и утвержден план мероприятий.

В пожароопасный период с мая по сентябрь будет запрещено разведение костров, при установлении устойчивой теплой погоды будут проводиться беседы и лекции с вручением памяток, инструктажи с населением, сообщили в администрации Салехарда.

Пристальное внимание уделяется поселку Пельвож. Этот населенный пункт подвержен угрозе распространения природных пожаров. Чтобы оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, еще в 2017 году в поселке установили видеонаблюдение, с возможностью определения задымления и обнаружения очагов возгорания. Вся информация незамедлительно передается на пульт диспетчерской ЕДДС Салехарда.

Что касается паводка, то в рамках подготовки к пропуску талых вод будет проведена проверка систем оповещения, размещается информация о действиях населения в случае ЧС. При неблагоприятном развитии событий, если критический уровень воды будет превышен, для эвакуации населения предусмотрены 5 пунктов временного размещения. Дополнительно возможно размещение в гостиницах города. Для контроля за ситуацией проводятся рейды по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Салехарде представители четырёх регионов России обсудили развитие казачества
На Ямале вор проник в чужую квартиру через форточку, пока хозяйка бродила по тундре
Погода на Ямале 30 марта: небольшое потепление
Ямал может стать местом проведения Арктических зимних игр
На Ямале браконьер припрятал улов муксуна на полтора миллиона рублей
Новоуренгойскую новостройку с трещинами решили расселить
В Тарко-Сале прокуратура заставила привести в порядок опасную детскую площадку
В Лабытнанги по подозрению в грабеже задержали рецидивиста
На Ямале создадут виртуальный концертный зал и модельную библиотеку
В Тарко-Сале задержали двоих бурятов за тайники-закладки в городе
В Салехарде в День оленевода ограничат движение транспорта
Часть ямальского зимника 1 апреля перестанет работать
В Тазовском районе состоится большая ярмарка
В Югре главы муниципалитетов отчитываются перед Натальей Комаровой о своей работе