Ямалец забил до смерти еще одну жену

25 Март 10:54 2019-03-25T11:02:00+03:00

За убийство первой супруги он уже получил наказание

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Неосторожного жителя села Ныда снова обвиняют в убийстве жены. Он только частично признал вину в убийстве своей второй жены. Выяснилось, ранее мужчина уже был судим за причинение смерти по неосторожности своей первой супруге. Очередная ссора, закончившаяся трагедией, произошла 19 марта.

Известно, что между пьяными сожителями возник конфликт. Мужчина несколько раз ударил 57-летнюю супругу кулаком в лицо. На следующий день пара продолжила застолье, только 21 марта мужчина обнаружил жену без признаков жизни.

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что у женщины закрытая черепно-мозговая травма и внутренние кровоизлияния. Именно от этих травм она и скончалась.

Со второй женой он воспитывал несовершеннолетних детей от первого брака. Вопрос их дальнейшей судьбы, а также помещение детей в социальное учреждение еще решается.

Мужчину могут заключить под стражу. Он только частично признает свою вину в совершенном преступлении, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU