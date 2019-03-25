25 Март 10:09 2019-03-25T10:17:17+03:00

Разрешение на добычу лося и бурого медведя на Ямале выдаст генератор случайных чисел Фото: правительство ЯНАО

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Процедура распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов станет доступней и прозрачней. Речь идет о лимите, который устанавливается на отстрел лося, бурого медведя.

Как пояснили в департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО, нововведение заменит принцип очерёдности на принцип случайности.

При этом будет соблюдён главный принцип – равный доступ. Распределение разрешений путём случайной выборки исключит очереди и позволит охотникам, проживающим в отдалённых посёлках, подать заявление без лишних хлопот.

Теперь процесс будет осуществляться в автоматическом режиме. В помощь - генератор случайных чисел. Программно-аппаратный комплекс защищён от несанкционированного доступа к информации, пояснили в правительстве ЯНАО.

Для участия в распределении разрешений заявления можно подавать с 1 по 30 апреля. Заявления, поданные не в срок, к рассмотрению приниматься не будут. Охотник вправе подать только одно заявление на добычу каждого вида лимитируемых охотничьих ресурсов.

Сроки охоты определены. На бурого медведя выйдут 1 августа, добыча разрешена до 30 ноября. С 1 по 30 сентября разрешено охотиться на взрослого самца лося, с 1 октября по 31 декабря на любого сохатого, а 1 по 15 января только на молодь до 1 года.

ИСТОЧНИК KP.RU