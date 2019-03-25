25 Март 09:27 2019-03-25T09:42:39+03:00

«Зелёная Арктика» рассказала о своём опыте на Совете Федерации в Москве Фото: правительство ЯНАО

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Председатель «Зелёной Арктики» Евгений Рожковский рассказал об экопроектах, и экологических уборках островов Белый и Вилькицкого на Совете Федерации. Он заявил, что у Ямала есть опыт, которым нужно делиться.

Встречу, участниками которой стали активисты экологического образования из разных регионов страны, посвятили итогам проведения Года добровольца (волонтёра) в России.

В 2012 году по инициативе правительства ЯНАО стартовала экологическая экспедиция по очистке острова Белый. За пять лет на острове очищено более 70 гектаров земли, собрано около 1 200 тонн металлолома и другого мусора. Летом 2016 года проведён заключительный этап по ликвидации накопленного экологического ущерба на острове Белый.

За две смены 2018 года волонтёры собрали 2 600 металлических бочек, из них 800 с ГСМ. Все постройки, находящиеся на территории полярной станции, очистили от металла. Всего в прошлом году на острове Вилькицкого собрали 129 тонн различного металла.

В завершение встречи «Зелёной Арктике» вручили благодарность Председателя СФ за работу по формированию экологической культуры, воспитанию бережного отношения к природе и рациональному использованию природных ресурсов, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU