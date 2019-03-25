На Ямале увеличивают выработку щебня для предстоящих дорожных работ

25 Март 08:59 2019-03-25T09:01:43+03:00

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Ямал активно готовится к сезону дорожных работ. Сейчас интенсивно ведётся подготовка щебня на месторождении Подгорненское в посёлке Харп. Порода доставляется напрямую на дробильно-сортировочный комплекс. Годовой объём производимого материала – 200 тыс. кубических метров. Ежедневно сюда доставляют 50 самосвалов породы.

На сегодняшний день комплекс работает в одну смену. В связи с увеличением объёмов работы со следующей недели завод будет переходить на двухсменный режим – ведь скоро сезон ремонтных работ.

- Ежегодно нами проводится диагностика автомобильных дорог. На основании этих данных мы принимаем решение о том, какие участки в первую очередь нуждаются в ремонте. В 2019 году участки уже определены – всего 23 объекта – это дороги регионального значения, - отметил заместитель директора ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» Илья Дашин.

Ямал в этом году присоединился к национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Цель – до 2024 года улучшить качество автодорог и привести их в соответствие с нормативными требованиями. В рамках нацпроекта в 2019 году на Ямале планируется привести в нормативное состояние почти 90 километров дорог регионального значения, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU