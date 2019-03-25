25 Март 08:31 2019-03-25T09:58:14+03:00

На ямальские зимники днем пропускают транспорт не тяжелее 3,5 тонн Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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Из-за потепления на Ямале дневные условия проезда по зимникам 25 марта закрепились в границах 3, 5 тонн. Это правило касается всех сезонных трасс. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

На трассе «Салехард – Надым» такие ограничения действуют круглосуточно. На зимних автодорогах «Лабытнанги-Мужи – Азовы – Теги», «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале», а также «Уренгой – Красноселькуп» с 08.00 до 20-00 часов пропускают автомобили до 3,5 тонн. Для тяжелых автомобилей (массой до 30 тонн) трасса открыта только с 20:00 до 08:00.

На ледовой переправе через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги проезд разрешён для колёсных транспортных средств массой до 30 тонн. Для гусеничных – до 45 тонн.

По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС, в понедельник, 25 марта, на территории округа температура воздуха днём составит -2, +3 С°, ночью -4, -9 С°. Небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-западный с переходом на южный 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с.

Информацию о работе зимников можно получить по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU