25 Март 08:10 2019-03-25T08:12:22+03:00

На трассе «Сургут - Салехард» не поделили дорогу Мазда и Пежо Фото: Госавтоинспекция Ямала

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На 1308 километре автодороги «Сургут - Салехард» столкнулись две легковушки. Авария произошла 24 марта около 00 часов 10 минут. Дорогу не поделили Мазда и Пежо. Оба водителя получили телесные повреждения, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО.

По данным регионального ведомства, за прошедшие выходные на дорогах автономного округа зарегистрировано 8 ДТП, в результате которых 2 человека получили травмы. С начала 2019 года в 1270 зарегистрированных ДТП, погибли 7 человек и 134 травмировано, в их числе 17 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU