2019-03-25T08:12:22+03:00
Происшествия

На трассе «Сургут - Салехард» не поделили дорогу Мазда и Пежо

Оба водителя получили травмы
Анна Полякова
Поделиться:
На трассе «Сургут - Салехард» не поделили дорогу Мазда и Пежо Фото: Госавтоинспекция ЯмалаНа трассе «Сургут - Салехард» не поделили дорогу Мазда и Пежо Фото: Госавтоинспекция Ямала
Изменить размер текста:

На 1308 километре автодороги «Сургут - Салехард» столкнулись две легковушки. Авария произошла 24 марта около 00 часов 10 минут. Дорогу не поделили Мазда и Пежо. Оба водителя получили телесные повреждения, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО.

По данным регионального ведомства, за прошедшие выходные на дорогах автономного округа зарегистрировано 8 ДТП, в результате которых 2 человека получили травмы. С начала 2019 года в 1270 зарегистрированных ДТП, погибли 7 человек и 134 травмировано, в их числе 17 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Салехарде представители четырёх регионов России обсудили развитие казачества
На Ямале вор проник в чужую квартиру через форточку, пока хозяйка бродила по тундре
Погода на Ямале 30 марта: небольшое потепление
Ямал может стать местом проведения Арктических зимних игр
На Ямале браконьер припрятал улов муксуна на полтора миллиона рублей
Новоуренгойскую новостройку с трещинами решили расселить
В Тарко-Сале прокуратура заставила привести в порядок опасную детскую площадку
В Лабытнанги по подозрению в грабеже задержали рецидивиста
На Ямале создадут виртуальный концертный зал и модельную библиотеку
В Тарко-Сале задержали двоих бурятов за тайники-закладки в городе
В Салехарде в День оленевода ограничат движение транспорта
Часть ямальского зимника 1 апреля перестанет работать
В Тазовском районе состоится большая ярмарка
В Югре главы муниципалитетов отчитываются перед Натальей Комаровой о своей работе