На трассе «Сургут - Салехард» не поделили дорогу Мазда и Пежо
Оба водителя получили травмы
На трассе «Сургут - Салехард» не поделили дорогу Мазда и Пежо Фото: Госавтоинспекция Ямала
Изменить размер текста:
На 1308 километре автодороги «Сургут - Салехард» столкнулись две легковушки. Авария произошла 24 марта около 00 часов 10 минут. Дорогу не поделили Мазда и Пежо. Оба водителя получили телесные повреждения, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО.
По данным регионального ведомства, за прошедшие выходные на дорогах автономного округа зарегистрировано 8 ДТП, в результате которых 2 человека получили травмы. С начала 2019 года в 1270 зарегистрированных ДТП, погибли 7 человек и 134 травмировано, в их числе 17 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU