2019-03-25T08:06:22+03:00
Общество

Главный музей Ямала знакомит с культурной жизнью Салехарда 30-х годов

Фотостенды выставки наглядно расскажут о культбаза
Анна Полякова
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Главный музей Ямала знакомит с культурной жизнью Салехарда 30-х годов Фото: правительство ЯНАОГлавный музей Ямала знакомит с культурной жизнью Салехарда 30-х годов Фото: правительство ЯНАО
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В главном музее Ямала - МВК имени И. С. Шемановского – 25 марта начинает работу мини-выставка, открывающая ещё одну страницу культурной жизни салехардцев 1930-х – 1950-х годов.

Экспозиция расскажет о том, какое особое место занимало театральное искусство, работа кружков в те годы. Экспонаты выставки – музыкальные инструменты, патефон и другие, сохранившиеся с того далёкого времени.

Наиболее популярен был кружок духовой музыки, созданный Борисом Манном. В период с 1945 по 1953 год в Салехарде под руководством Зиновия Бинкина действовал джазовый оркестр. В 1945 году на базе окружного Дома ненца создан Салехардский окружной драматический театр.

Фотостенды выставки наглядно расскажут о культбазах, которые начали создаваться с 1932 года. Первой стала Ямальская. Там были построены школа-интернат, больница, баня, прачечная и имелись жилые помещения. Культбаза располагала оленным и речным транспортом, авиаплощадкой. Центром культбазы был также Дом ненца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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