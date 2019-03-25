Погода на Ямале 25 марта: около ноля градусов и без осадков

25 Март 05:14 2019-03-25T05:14:48+03:00

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В понедельник, 25 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -3 градуса, ясная погода, без осадков, ветер юго-западный 6 м/с.

В Ноябрьске +1 градус, облачно, без осадков, юго-западный ветер 7 м/с.

В Новом Уренгое -1 градус, пасмурно, осадки не ожидаются, ветер юго-западный 8 м/с.

В Надыме +3 градуса, ясно, днем - кратковременный снег, ветер юго-западный 8 м/с.

В Губкинском около ноля, пасмурно, но без осадков, ветер юго-западный 8 м/с.

В Тарко-Сале днем также около ноля градусов, пасмурно, ветер юго-западный 7 м/с.

В Муравленко +1 градус, пасмурно, без осадков, ветер юго-западный 8 м/с.

В Лабытнанги -3 градуса, солнечно, осадки не ожидаются, ветер юго-западный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU