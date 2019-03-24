Активисты из Ноябрьска расчистили от снега детские площадки
«День для города» - под таким девизом состоялась суббота 23 марта у актива ноябрьской молодёжи.
Молодогвардейцы, члены Молодёжного совета при главе администрации города и активисты студенческого совета колледжа профессиональных и информационных технологий организовали трудовую акцию. Ребята очистили от снега игровые площадки в детских садах Ноябрьска.
Активисты навели порядок на семи детских площадках. Ребята сделали шире дорожки, чтобы мамы с колясками и детьми могли разойтись и расчистили сугробы.
Добавим, что добровольцы приглашали присоединиться к их акции всех желающих, но ноябряне предпочли поблагодарить организаторов в соцсетях за проявленную заботу.
ИСТОЧНИК KP.RU