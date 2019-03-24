2019-03-24T15:35:56+03:00
Общество

Активисты из Ноябрьска расчистили от снега детские площадки

Горожане благодарны добровольцам
Алена Кульмухаметова
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Активисты из Ноябрьска расчистили от снега детские площадки. Фото с сайта администрации города НоябрьскАктивисты из Ноябрьска расчистили от снега детские площадки. Фото с сайта администрации города Ноябрьск
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«День для города» - под таким девизом состоялась суббота 23 марта у актива ноябрьской молодёжи.

Молодогвардейцы, члены Молодёжного совета при главе администрации города и активисты студенческого совета колледжа профессиональных и информационных технологий организовали трудовую акцию. Ребята очистили от снега игровые площадки в детских садах Ноябрьска.

Активисты навели порядок на семи детских площадках. Ребята сделали шире дорожки, чтобы мамы с колясками и детьми могли разойтись и расчистили сугробы.

Добавим, что добровольцы приглашали присоединиться к их акции всех желающих, но ноябряне предпочли поблагодарить организаторов в соцсетях за проявленную заботу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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