2019-03-24T13:05:30+03:00
Общество

На «Ямальской лыжне» в Ноябрьске принимают участие 250 человек

Самому старшему участнику - 70 лет
Алена Кульмухаметова
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На «Ямальской лыжне» в Ноябрьске принимают участие 250 человек. Фото с сайта администрации города НоябрьскНа «Ямальской лыжне» в Ноябрьске принимают участие 250 человек. Фото с сайта администрации города Ноябрьск
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В Ноябрьске сегодня, 24 марта, проходит "Ямальская лыжня". В забеге участвует более 250 ноябрян. Возрастных ограничений нет. Самому младшему участнику едва исполнилось 7 лет, самому старшему участнику - 70 лет.

Торжественное открытие соревнований прошло около полудня. Сам забег на лыжной трассе МБУ «СШ Олимпиец» начался в полдень. Напомним, участники при себе должны иметь документ, удостоверяющий личность, и полис обязательного медицинского страхования. Лыжникам моложе 17 лет нужен медицинский допуск от врача.

Напомним, «Ямальская лыжня» каждую весну проходит на базе по улице Уренгойская в Ноябрьске. Массовый лыжный забег традиционно собирает более 300 любителей спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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