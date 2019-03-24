В Лабытнангах полицейские задержали вора на санках

24 Март 10:45 2019-03-24T21:00:40+03:00

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Кража на одном из предприятий города Лабытнанги произошла в ноябре прошлого года, но вора удалось задержать только сейчас.

Как сообщает УМВД ЯНАО, 15 ноября 2018 года в дежурную часть полиции города Лабытнанги поступило сообщение от сотрудников ДПС о том, что на станции Обской в районе железнодорожного вокзала ими обнаружены санки, в которых находятся накладки из металла для крепления рельс. Позже на маршруте патрулирования ими замечен мужчина, который крал имущество с территории одного из предприятий. При попытке задержать его мужчина скрылся в неизвестном направлении. Там же на месте сотрудниками замечены металлические предметы и две пластиковые канистры с ГСМ.

Накануне, полицейскими установлен подозреваемый в краже. Им оказался ранее судимый местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное дело «Кража, т.е. тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище».

ИСТОЧНИК KP.RU