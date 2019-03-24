2019-03-24T07:55:06+03:00
Общество

Погода на Ямале 24 марта: -5 градусов и небольшой снег

К вечеру ожидается усиление ветра
Алена Кульмухаметова
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Погода на Ямале 24 марта: - 5 градусов и небольшой снег. Фото из группы "Надым" в соцсети ВКонтактеПогода на Ямале 24 марта: - 5 градусов и небольшой снег. Фото из группы "Надым" в соцсети ВКонтакте
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В воскресенье 24 марта в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается небольшой снег, температура воздуха около -5 градусов и усиление ветра.

В Ноябрьске, Муравленко пасмурно, небольшой снег. Температура воздуха - 4, - 6 градусов. Ветер до 6 метров в секунду.

В Губкинском и Тарко-Сале пасмурно, без осадков. Температура воздуха - 2, - 5 градусов. Ветер до 6 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе пасмурно, небольшой снег. Температура воздуха - 3, - 5 градусов, ветер до 10 метров в секунду.

В Новом Уренгое и Надыме переменная облачность, небольшой снег, температура воздуха - 3, - 5 градусов, ветер до 8 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги переменная облачность, небольшой снег, температура воздуха - 5, - 8 градусов, ветер 6-10 метров в секунду.

В Мужах ясно, без осадков, температура воздуха до 0, - 4 градусов, ветер 6-13 метров в секунду.

В Яр-Сале облачно, небольшой снег, температура воздуха - 2, - 5 градусов, ветер до 12 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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