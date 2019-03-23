23 Март 17:31 2019-03-23T17:31:23+03:00

Демонтированный пешеход на Киевской в Ноябрьске был установлен с нарушениями Фото: Татьяна Коркина

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Перебежать через дорогу к магазину «Всё для вас» на Киевской у ноябрян больше не получится. Накануне там был демонтирован пешеходный переход.

Как пояснили Госавтоинспекторы Ноябрьска, демонтированный пешеходный переход был установлен с нарушениями. Согласно требованиям нормативных документов, пешеходные переходы должны располагаться на расстоянии не менее 200 метров друг от друга. На указанном дорожном участке этот показатель был меньше – 111 метров.

В декабре 2018 года На заседании комиссии по безопасности дорожного движения в конце прошлого года координационный совет решил демонтировать пешеходный переход.

Добавим, что пеших ноябрян такое решение властей не устроило. Многие до сих пор переходят там дорогу, нарушая правила и создают при этом аварийную ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU