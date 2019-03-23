Демонтированный пешеход на Киевской в Ноябрьске был установлен с нарушениями
Перебежать через дорогу к магазину «Всё для вас» на Киевской у ноябрян больше не получится. Накануне там был демонтирован пешеходный переход.
Как пояснили Госавтоинспекторы Ноябрьска, демонтированный пешеходный переход был установлен с нарушениями. Согласно требованиям нормативных документов, пешеходные переходы должны располагаться на расстоянии не менее 200 метров друг от друга. На указанном дорожном участке этот показатель был меньше – 111 метров.
В декабре 2018 года На заседании комиссии по безопасности дорожного движения в конце прошлого года координационный совет решил демонтировать пешеходный переход.
Добавим, что пеших ноябрян такое решение властей не устроило. Многие до сих пор переходят там дорогу, нарушая правила и создают при этом аварийную ситуацию.
ИСТОЧНИК KP.RU