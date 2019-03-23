На «Территории севера» в Ноябрьске молодежь представит проекты

23 Март 14:45 2019-03-23T14:45:08+03:00

Лучшие из них получат гранты на реализацию

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На межмуниципальный молодежный форум «Территория севера» в Ноябрьске приехали больше 120 молодых людей. Возраст всех участников от 16 до 30 лет.

Как сообщают организаторы, форум вышел за рамки округа, в этом году участие в нём принимают гости из ХМАО.

В течение двух дней молодежь будет обучаться по трем направлениям. На «Территории ‘’Прорыв’’» собравшиеся узнают об управлении своим временем и повышении личной эффективности. «Территория продвижения» научит молодёжь продвижению своего контента в интернете и ведению блога. «Территория самореализации» расскажет о жизненных ценностях и установках, а также научатся работать в команде.

Как сообщает «Ноябрьск 24», по итогам форума, участники представят свои проекты, лучшие из них получат финансовую поддержку до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU