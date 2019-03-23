На Ямале депутат предложил отдать деньги волонтёрам для регулирования численности бродячих собак

23 Март 12:48 2019-03-23T12:48:39+03:00

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За три года на решение проблемы с бродячими животными на Ямале было выделены 143 миллиона рублей. За это время не было построено ни одного достойного пункта передержки и численность животных на улицах не уменьшилась.

Накануне ямальский депутат Иван Вершинин предложит губернатору и правительству округа изменить систему отлова животных. На своей странице в соцсети «Вконтакте» он описал идею, как решить вопросю

Она заключается в том, чтобы передать часть средств, выделенных бюджетом на отлов животных, волонтерским организациям, которые в данный момент бесплатно стерилизуют, вакцинируют, пристраивают большое количество животных.

- Уже поднимал эту тему на заседании Заксобрания ЯНАО — по сведениям Счетной Палаты в регионе масса нарушений при расходовании бюджетных средств в этой сфере. Так, 143 миллиона рублей за последние 3 года было потрачено на эти цели, но проблем, как видим, меньше не становится. В 37 муниципалитетах, несмотря на выделенные деньги, никакие пункты содержания не созданы. В одном муниципалитете стоимость отлова и содержания может почти в 6 раз превышать аналогичную стоимость в соседнем. Учет отловленных животных ведётся непрозрачно и плохо контролируется. Иначе чем хаос и неэффективное расходование бюджетных денег я эту систему назвать не могу, — возмущается депутат.

Отметим, что ямальцы регулярно жалуются в соцсетях на большое количество бродячих собак. Также систематически происходят нападения на детей и взрослых. Известны трагические случаи.

ИСТОЧНИК KP.RU