23 Март 09:33 2019-03-23T09:33:58+03:00

Житель Нового Уренгоя дважды за день поверил мошенникам и остался без сбережений Фото: Татьяна Коркина

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Ямалец не ожидал, что ему на личный мобильный звонят мошенники, потому выполнил все требования злоймышленников.

Как сообщает УМВД ЯНАО, 21 марта 2019 года в полицию обратился мужчина с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что неизвестные завладели принадлежащими ему 76 500 рублей.

На мобильный телефон новоуренгойца поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что для предотвращения мошеннических действий ему необходимо со своей карты перевести все деньги на другую карту. Мужчина перевел 15 000 рублей на банковскую карту, указанную лжесотрудником банка. Кроме этого, злоумышленники завладели информацией о наличии у него других банковских карт. Через некоторое время мужчине вновь позвонили, представились сотрудником другого банка и под тем же предлогом сняли с карты 61 500 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU