2019-03-23T09:33:58+03:00
Происшествия

Житель Нового Уренгоя дважды за день поверил мошенникам и остался без сбережений

Со всех банковских карт исчезли деньги
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Житель Нового Уренгоя дважды за день поверил мошенникам и остался без сбереженийЖитель Нового Уренгоя дважды за день поверил мошенникам и остался без сбереженийФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Ямалец не ожидал, что ему на личный мобильный звонят мошенники, потому выполнил все требования злоймышленников.

Как сообщает УМВД ЯНАО, 21 марта 2019 года в полицию обратился мужчина с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что неизвестные завладели принадлежащими ему 76 500 рублей.

На мобильный телефон новоуренгойца поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что для предотвращения мошеннических действий ему необходимо со своей карты перевести все деньги на другую карту. Мужчина перевел 15 000 рублей на банковскую карту, указанную лжесотрудником банка. Кроме этого, злоумышленники завладели информацией о наличии у него других банковских карт. Через некоторое время мужчине вновь позвонили, представились сотрудником другого банка и под тем же предлогом сняли с карты 61 500 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Салехарде представители четырёх регионов России обсудили развитие казачества
На Ямале вор проник в чужую квартиру через форточку, пока хозяйка бродила по тундре
Погода на Ямале 30 марта: небольшое потепление
Ямал может стать местом проведения Арктических зимних игр
На Ямале браконьер припрятал улов муксуна на полтора миллиона рублей
Новоуренгойскую новостройку с трещинами решили расселить
В Тарко-Сале прокуратура заставила привести в порядок опасную детскую площадку
В Лабытнанги по подозрению в грабеже задержали рецидивиста
На Ямале создадут виртуальный концертный зал и модельную библиотеку
В Тарко-Сале задержали двоих бурятов за тайники-закладки в городе
В Салехарде в День оленевода ограничат движение транспорта
Часть ямальского зимника 1 апреля перестанет работать
В Тазовском районе состоится большая ярмарка
В Югре главы муниципалитетов отчитываются перед Натальей Комаровой о своей работе