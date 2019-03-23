2019-03-23T07:11:07+03:00
Общество

Погода на Ямале 23 марта: небольшой снег и пасмурно

Таяния снега не ожидается
Алена Кульмухаметова
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Погода на Ямале 23 марта: небольшой снег и пасмурно. Фото с сайта правительства ЯНАОПогода на Ямале 23 марта: небольшой снег и пасмурно. Фото с сайта правительства ЯНАО
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В субботу 23 марта в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается небольшой снег, температура около -5 градусов и легкий ветер.

В Ноябрьске, Муравленко облачно, небольшой снег. Температура -2, -7 градусов. Ветер западный 1-4 метров в секунду.

В Губкинском и Тарко-Сале пасмурно, небольшой снег. Температура -1, -3 градуса. Ветер южный 2-6 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе пасмурно, небольшой снег. Температура -3, -5 градусов. Ветер юго-западный 2-8 метров в секунду.

В Новом Уренгое и Надыме пасмурно, небольшой снег. Температура -1, -3 градуса. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги переменная облачность, небольшой снег. Температура воздуха -5, -9 градусов. Ветер западный 2-7 метров в секунду.

В Мужах пасмурно, без осадков. Температура днем около -2, -6 градусов. Ветер западный 3-8 метров в секунду.

В Яр-Сале пасмурно, небольшой снег. Температура днем около -3, -5 градусов. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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