Лабатнангский проект по созданию комфортной среды направят на всероссийский конкурс

22 Март 16:23 2019-03-22T16:25:27+03:00

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Заявку Лабытнанги для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды одобрили в правительстве ЯНАО. Ее рассмотрели 22 марта на заседании межведомственной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в округе под председательством заместителя губернатора Сергея Карасёва.

Общий призовой фонд конкурса – до 5 млрд рублей. Призовой фонд в номинации «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек», в которой и участвует Лабытнанги, - до 80 млн рублей.

За представленный проект Бульвара Победы проголосовало 79% горожан. Вдоль улицы Первомайской в районе площади Победы, городского краеведческого музея и ЗАГСа в 2019 году планируется построить пешеходные и велосипедные дорожки, зеркальные арки, площадь Событий, высадить композицию из семи лиственниц – символ города, установить лавочки и подсветку, организовать небольшую кофейню.

По словам главы города Марины Тресковой, такие тёплые и уютные центры притяжения будут созданы как первый шаг к воплощению идеи дизайн-проекта по благоустройству общественных территорий города – «Лабытнанги – здесь делятся теплом».

ИСТОЧНИК KP.RU