В Лабытнанги по горячим следам задержали подозреваемого в краже ноутбука

22 Март 16:16 2019-03-22T16:17:07+03:00

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В Лабытнанги полицейские в течение суток установили личность похитившего ноутбук из квартиры. О пропаже компьютера 20 марта сообщила 62-летняя местная жительница.

Выяснилось, что женщина отсутствовала в городе в течение нескольких дней. В это время у нее в квартире находился ее сожитель. Ноутбук пропал как раз в то время, как он со своими знакомыми распивал спиртные напитки.

Подозреваемым оказался неработающий, ранее судимый 28-летний житель Приуральского района. Он признался, что совершил кражу ноутбука с целью дальнейшей продажи. Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Кража». С подозреваемого взяли обязательство о явке, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU