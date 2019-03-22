2019-03-22T16:09:34+03:00
Общество

На Ямале учёные будут следить за состоянием зданий в условиях растепления мерзлоты

Специалисты внедряют систему геотехнического мониторинга высоток
Анна Полякова
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Учёные внедряют систему геотехнического мониторинга зданий в Салехарде Фото: праивтелдсвто ЯНАОУчёные внедряют систему геотехнического мониторинга зданий в Салехарде Фото: праивтелдсвто ЯНАО
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В Салехарде будут следить за вечной мерзлотой, чтобы не повторить судьбу арктических городов других регионов страны, где высокий процент аварийных зданий вследствие оттаивания грунтов. Об этом сообщил директор Научного центра изучения Арктики, кандидат геолого-минералогических наук Антон Синицкий.

Сейчас в Салехарде создаётся сеть термометрических скважин для наблюдения за состоянием криолитозоны. Поступающая информация отражается на карте города в интернете в реальном времени. Сбор данных и передачей их с помощью GSM связи на сервер происходит автоматически.

Презентация пилотного проекта «Система мониторинга вечномёрзлых грунтов» презентовали в правительстве Ямала. Он разработан учёными Научного центра изучения Арктики. Проект направлен на повышение качества геотехнического контроля строящихся и эксплуатируемых зданий в Салехарде.

«Есть устойчивый тренд на растепление вечной мерзлоты, который наблюдается не только в циркумполярном регионе, но и в высокогорных районах, по всей планете, – комментирует. Высотное строительство в Салехарде относительно молодое, поэтому необходимо контролировать и прогнозировать состояние их несущих способностей, инженерных конструкций, оснований зданий уже сегодня», - отметил Антон Синицкий.

Для этих целей в 2018 году ямальские учёные установили термометрические косы с датчиками контроля в шести скважинах под двумя многоэтажными зданиями окружной столицы. В 2019 году центр изучения Арктики планирует установить на территории Салехарда ещё девять систем автоматического мониторинга за состоянием вечномёрзлых грунтов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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