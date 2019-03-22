На Ямале связисты модернизирует цифровую радиорелейную линию связи «Берёзово – Салехард»

22 Март 15:39 2019-03-22T15:45:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Компания «Ростелеком» в рамках собственных инвестиционных проектов 2019 года приступила к модернизации цифровой радиорелейной линии связи (ЦРРЛ) «Берёзово – Салехард». Это звено радиорелейной магистрали «Сергино – Берёзово – Белоярский» обеспечивает связью населённые пункты Шурышкарского района: сёла Горки, Мужи, Шурышкары, Катравож, посёлок Восяхово и деревню Казым-Мыс. Пропускная способность «радиорелейки» вырастет в два раза.

Уже во время опытно-промышленной эксплуатация линии, которая начнётся сразу по завершению монтажных работ, жители должны ощутить комфорт более высокой скорости интернета, сообщает правительство ЯНАО.

Подготовительные работы по реализации проекта уже завершены – смонтированы трубостойки радиорелейных станций в посёлках района от Мужей до Салехарда, установлено каналообразующее оборудование по всей линии связи.

В середине марта завершена установка антенн и прокладка кабеля на радиорелейной станции в посёлке Восяхово. До 24 марта будут проведены аналогичные работы в селе Мужи и продолжатся в направлении столицы округа.

- После работ в посёлке Восяхово начнём монтаж в селе Мужи, затем в сёлах Шурышкары и Катравож и в середине апреля завершим строительство в Салехарде. Работа на высоте, с металлом и при минусовой температуре воздуха – непростая задача, часто осложняемая резкими порывами ветра и снегопадом, но всё идёт по ранее составленному плану, - комментирует директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком» Александр Оболтин.

ИСТОЧНИК KP.RU