2019-03-22T15:45:52+03:00
Экономика

На Ямале связисты модернизирует цифровую радиорелейную линию связи «Берёзово – Салехард»

Северяне должны ощутить комфорт более высокой скорости интернета
Анна Полякова
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На Ямале связисты модернизирует цифровую радиорелейную линию связи «Берёзово – Салехард» Фото: правительство ЯНАОНа Ямале связисты модернизирует цифровую радиорелейную линию связи «Берёзово – Салехард» Фото: правительство ЯНАО
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Компания «Ростелеком» в рамках собственных инвестиционных проектов 2019 года приступила к модернизации цифровой радиорелейной линии связи (ЦРРЛ) «Берёзово – Салехард». Это звено радиорелейной магистрали «Сергино – Берёзово – Белоярский» обеспечивает связью населённые пункты Шурышкарского района: сёла Горки, Мужи, Шурышкары, Катравож, посёлок Восяхово и деревню Казым-Мыс. Пропускная способность «радиорелейки» вырастет в два раза.

Уже во время опытно-промышленной эксплуатация линии, которая начнётся сразу по завершению монтажных работ, жители должны ощутить комфорт более высокой скорости интернета, сообщает правительство ЯНАО.

Подготовительные работы по реализации проекта уже завершены – смонтированы трубостойки радиорелейных станций в посёлках района от Мужей до Салехарда, установлено каналообразующее оборудование по всей линии связи.

В середине марта завершена установка антенн и прокладка кабеля на радиорелейной станции в посёлке Восяхово. До 24 марта будут проведены аналогичные работы в селе Мужи и продолжатся в направлении столицы округа.

- После работ в посёлке Восяхово начнём монтаж в селе Мужи, затем в сёлах Шурышкары и Катравож и в середине апреля завершим строительство в Салехарде. Работа на высоте, с металлом и при минусовой температуре воздуха – непростая задача, часто осложняемая резкими порывами ветра и снегопадом, но всё идёт по ранее составленному плану, - комментирует директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком» Александр Оболтин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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