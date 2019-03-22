2019-03-22T15:20:22+03:00
Общество

Лучший слесарь КИПиА на Ямале живет в Новом Уренгое

Тройка призеров продолжат борьбу за лидерство УрФО
Анна Полякова
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Лучший слесарь КИПиА на Ямале живет в Новом Уренгое Фото: правительство ЯНАОЛучший слесарь КИПиА на Ямале живет в Новом Уренгое Фото: правительство ЯНАО
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На Ямале подвели итоги окружного конкурса «Славим человека труда!» в номинации «Лучший слесарь КИПиА». В состязаниях, которые состоялись 21 марта на базе предприятия «Уренгойтеплогенерация-1», участвовали 13 конкурсантов из муниципалитетов ЯНАО.

В субботу, 23 марта, назовут имена лучших слесарей КИПиА в УрФО. Борьбу за звание лучшего слесаря КИПиА УрФО продолжат: Рим Шайдуллин из Нового Уренгоя, УТГ-1, Сергей Косов из Муравленко, «Ямалкоммунэнерго», Дмитрий Липский из Ноябрьска, «Энерго-Газ-Ноябрьск».

Также в газовой столице в пятницу, 22 марта, проходят финальные испытания конкурса УрФО. В Новый Уренгой прибыли лучшие слесари – победители и призёры конкурсов профессионального мастерства из Тюменской, Свердловской областей, ХМАО.

Конкурс УрФО состоит из двух этапов: это теоретическая часть «Настройка автоматики регулирования технологического процесса ИТП (индивидуального теплового пункта)» и практическая «Наладка/настройка узла учёта тепла на стенде в количестве трёх теплосистем».

ИСТОЧНИК KP.RU

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