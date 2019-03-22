Дмитрий Артюхов встретился с победителями конкурса «Лидеры России»

22 Март 14:58 2019-03-22T15:04:40+03:00

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился в Москве с победителями и финалистами конкурса «Лидеры России» 2019 года. Во встрече также принял участие победитель проекта прошлого года, замминистра экономического развития России Илья Торосов.

Губернатор рассказал, что конкурс позволил ему познакомиться с людьми, нацеленными на позитивные изменения. Лучшие из них вошли в команду правительства Ямала. Например, департамент госзаказа возглавил полуфиналист прошлого года Олег Клочков, который до этого работал в Югре. В этом году в финал «Лидеров России» вошли трое ямальцев – Никита Данюк, Тарас Преображенский и Роман Пикун, который после конкурса был назначен первым заместителем директора окружного департамента по делам коренных малочисленных народов Севера.

- Нужно окружать себя достойными людьми. Не нужно ничего добиваться от того, кто не может показать результат. Команда должна быть сильная, мотивированная и сама выполнять поставленные задачи, - ответил глава Ямала на вопрос о принципах формирования команды.

Дмитрий Артюхов также рассказал участникам конкурса о реализации на Ямале крупных проектов и партнёрстве с компаниями топливно-энергетического комплекса. Он сообщил, что последние три года Ямал привлекает инвестиции на сумму более триллиона рублей в год. Несмотря на очень низкие средние температуры, Ямал даём энергию и доходы всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU