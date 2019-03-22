2019-03-22T14:50:55+03:00
Общество

Пять гимназистов Лабытнанги отправятся с ответным визитом во Францию

Гимназия Лабытнанги и лицей Бертран де Борн поддерживают связи с 2008 года
Анна Полякова
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Пять гимназистов Лабытнанги отправятся с ответным визитом во Францию Фото: правительство ЯНАОПять гимназистов Лабытнанги отправятся с ответным визитом во Францию Фото: правительство ЯНАО
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Поездка ямальских школьников в Перигё состоится с 23 по 31 марта в рамках международного межшкольного обмена «Диалог культур: Россия-Франция» между гимназией Лабытнанги и лицеем Бертран де Борн.

Напомним, в феврале 2019 года пять французских лицеистов приезжали на Ямал, жили в семьях ровесников, посещали совместные занятия. Теперь очередь ямальских ребят погрузиться в культуру и повседневную жизнь их французских друзей. Познакомиться с родителями, пожить в семьях, побывать в лицее и попрактиковаться в разговорной французской речи.

Гимназия Лабытнанги и лицей Бертран де Борн поддерживают связи с 2008 года. Между учебными заведениями в 2012 году подписано соглашение о сотрудничестве. Тема сотрудничества в 2019 году – «Молодёжь – надежда XXI века».

В Лабытнанги французы познакомились с историей молодёжного движения в России, побывали в молодёжных организациях и объединениях города, клубе юных дипломатов.

Программа пребывания гимназистов Лабытнанги в Перигё также включает в себя знакомство с учебными заведениями, молодёжными и волонтёрскими объединениями французского города, совместные занятия в лицее, участие в олимпиаде по французскому языку, экскурсии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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