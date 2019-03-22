Многодетной семье погибшего в ДТП выплатят полтора миллиона компенсации

22 Март 13:36 2019-03-22T13:43:32+03:00

Пассажир Камаза погиб, когда грузовик выехал на встречку

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В Муравленко суд обязал предпринимателя выплатить полтора миллиона рублей семье погибшего в ДТП. Авария в феврале 2018 унесла жизнь отца трех несовершеннолетних детей. Тогда

Водитель за рулем Камаза выехал на встречу, где столкнулся с машиной. Пассажир грузовика скончался. 14 июня водитель приговором Тазовского районного суда нарушитель признан виновным.

Он управлял автомобилем на основании договора на оказание услуг по управлению транспортным средством, заключенного с ИП. Владельцем транспортного средства является предприниматель.

По закону обязанность возмещения вреда возлагается на его владельца независимо от того, кем был причинен вред.

«Поскольку у погибшего на иждивении находилось трое детей и супруга, которым были причинены моральные и нравственные страдания, прокуратурой города в суд направлено исковое заявление о взыскании с предпринимателя компенсации в размере 1 500 000 рублей», - сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU