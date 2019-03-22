2019-03-22T12:55:21+03:00
Общество

На Медвежьем месторождении стартовал десятый снегоходный пробег

Путешествие посвятили первопроходцам, ветеранам газовой промышленности
Анна Полякова
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На Медвежьем месторождении стартовал десятый снегоходный пробег Фото: правительство ЯНАОНа Медвежьем месторождении стартовал десятый снегоходный пробег Фото: правительство ЯНАО
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Снегоходный пробег «Дорогой первых» стартовал на Медвежьем месторождении 22 марта. Мероприятие собрало 40 участников. Финиширует пробег 23 марта в вахтовом посёлке Новозаполярный.

Участвуют в пробеге руководители и сотрудники дочерних компаний ПАО «Газпром», представители правительства автономного округа, сотрудники администрации Нового Уренгоя.

Старт пробегу, который посвящён первопроходцам, ветеранам газовой промышленности, дал первый заместитель губернатора Ямала Алексей Ситников. Он отметил: «Пока мы помним наших старших, помним, что они сделали на трудовых фронтах при освоении Западной Сибири и Арктики – нас не победить и не разъединить».

Стартовал снегоходный пробег с УКПГ-9 Медвежьего неслучайно – месторождение было первым из уникальных на ямальском севере и в последующем обусловило создание предприятия «Газпром добыча Ямбург».

Сегодня спортсмены-экстремалы преодолеют 218 км пути до Ямбургского месторождения, где планируется открыть памятный знак на месте скважины Р-2. Именно здесь в августе 1969 года разведочная скважина Р-2 дала газ и возвестила об открытии нового газового гиганта, который в этом году празднует свой золотой юбилей.

Второй день маршрут экспедиции – 277 км от Ямбурга до Заполярного месторождения – одного из крупнейших в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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