2019-03-22T12:26:37+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое при пожаре в гараже пострадал мужчина

Он госпитализирован с ожогами кистей рук
Анна Полякова
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В Новом Уренгое при пожаре в гараже пострадал мужчина Фото: 89.mchs.gov.ruВ Новом Уренгое при пожаре в гараже пострадал мужчина Фото: 89.mchs.gov.ru
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В Новом Уренгое 22 марта горел гараж. Строение размером 100х40 м по улице Магистральная полыхал в восемь часов утра. Пожарные прибыли к месту происшествия в кротчайшие сроки.

К тому времени огонь охватил кровлю гаража. Жилых домов вблизи гаража нет. В результате пожара пострадал один человек, с предварительным диагнозом – ожог кистей рук, доставлен в городскую больницу. Во время ЧП огонь повредил три единицы техники, расположенные в гараже, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

В ликвидации происшествия участвовали 18 человек личного состава и 7 единиц спецтехники МЧС. На данный момент идёт разборка и проливка конструкций.

Сложность тушения пожара была в том, что в гараже хранились в большом количестве горюче-смазочные материалы. Причины пожара на месте ппроисшествия устанавливают дознаватели МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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