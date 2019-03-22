ЧП на Ямале: вертолет с пассажирами совершил жесткую посадку

СЕГОДНЯ 11:17 2019-03-22T12:58:08+03:00

ЧП в Надымском районе: вертолет зацепил хвостом землю при посадке Фото: группа "ЗЛОЙ И ДОБРЫЙ НАДЫМЧАНИН" vk.com

На борту было 23 человека, никто из них не пострадал

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В поселке Нори ЯНАО вертолёт МИ-8 авиакомпании «Ямал» во время взлёта совершил жёсткую посадку. ЧП произошло 22 марта в 10 часов 18 минут по местному времени.

Борт выполнял рейс по маршрут «Надым-Нори-Ныда-Кутопьюган-Надым». В результате жесткой посадки у вертолета обломился хвост.

Фото: ural-trans.sledcom.ru

На борту находились 3 члена экипажа и 20 пассажиров. Как сообщили в СУ на транспорте СКР, не смотря на сложность ситуации, экипажу удалось посадить вертолет. Никто во время посадки не пострадал. Медпомощь не понадобилась.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России ГУ МЧС России по ЯНАО Иван Скиданов, из Салехарда уже вылетел борт, чтобы доставить пассажиров в село Нори.

Между тем, началась доследственная проверка. Происшествием занялись в Уральском СУ на транспорте СК России. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU