2019-03-22T12:58:08+03:00
Происшествия

ЧП на Ямале: вертолет с пассажирами совершил жесткую посадку

На борту было 23 человека, никто из них не пострадал
Анна Полякова
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ЧП в Надымском районе: вертолет зацепил хвостом землю при посадке Фото: группа "ЗЛОЙ И ДОБРЫЙ НАДЫМЧАНИН" vk.comЧП в Надымском районе: вертолет зацепил хвостом землю при посадке Фото: группа "ЗЛОЙ И ДОБРЫЙ НАДЫМЧАНИН" vk.com
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В поселке Нори ЯНАО вертолёт МИ-8 авиакомпании «Ямал» во время взлёта совершил жёсткую посадку. ЧП произошло 22 марта в 10 часов 18 минут по местному времени.

Борт выполнял рейс по маршрут «Надым-Нори-Ныда-Кутопьюган-Надым». В результате жесткой посадки у вертолета обломился хвост.

Фото: ural-trans.sledcom.ru

Фото: ural-trans.sledcom.ru

На борту находились 3 члена экипажа и 20 пассажиров. Как сообщили в СУ на транспорте СКР, не смотря на сложность ситуации, экипажу удалось посадить вертолет. Никто во время посадки не пострадал. Медпомощь не понадобилась.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России ГУ МЧС России по ЯНАО Иван Скиданов, из Салехарда уже вылетел борт, чтобы доставить пассажиров в село Нори.

Между тем, началась доследственная проверка. Происшествием занялись в Уральском СУ на транспорте СК России. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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