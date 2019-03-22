2019-03-22T11:02:34+03:00
Общество

Халясавей поздравляет оленеводов с праздником

Эстафета завершится 6 апреля в Тарко-Сале
Анна Полякова
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Халясавей поздравляет оленеводов с праздником Фото: правительство ЯНАОХалясавей поздравляет оленеводов с праздником Фото: правительство ЯНАО
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В Пуровском районе продолжают отмечать День оленевода. 22 марта районная делегация во главе с Андреем Нестеруком отправилась в национальное село Халясавэй, чтобы поздравить тружеников сельскохозяйственной родоплеменной общины «Еты-Яля». В субботу, 23 марта, поздравления будут принимать оленеводы совхоза «Пуровский» в заполярном Самбурге.

В Халясавэе в программе лыжные состязания и гонки на оленьих упряжках, прыжки через нарты, метание тынзяна, перетягивания палки. В 16 часов подведут итоги состязаний и наградят победителей. В течение дня для участников и гостей праздника будут выступать артисты, организуют конкурсы фольклора и семейной национальной одежды, завершить насыщенный день планируют праздничной дискотекой.

В Самбурге оленеводы также продемонстрируют спортивное и профессиональное мастерство в традиционных состязаниях. Участников и гостей праздника порадуют яркими концертными номерами и разнообразными развлекательными мероприятиями. В программе – выставка декоративно-прикладного творчества и конкурс рисунков, конкурсы национальной одежды и "Хозяйка очага-2019".Завершат праздник большим концертом и дискотекой.

Напомним, празднование Дня оленевода в Пуровском районе началось 22 февраля общерайонными состязаниями на фактории "Кар-Нат". Завершится праздничная эстафета 6 апреля в Тарко-Сале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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