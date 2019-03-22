Рецидивист из Ноябрьска не устоял перед дорогим парфюмом

22 Март 10:37 2019-03-22T10:38:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ноябрьске задержали местного жителя по подозрению в краже из магазина парфюмерной продукции. 18 марта 2019 года мужчина похитил духи стоимостью 4 тысячи рублей.

Подозреваемым оказался 37-летний ранее судимый ноябрянин. Мужчина свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

Тем не менее, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет. Пока с него взяли обязательство о явке, сообщает УМВД России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU