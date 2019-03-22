Рецидивист из Ноябрьска не устоял перед дорогим парфюмом
Ему грозит новый срок - 2 года тюрьмы
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В Ноябрьске задержали местного жителя по подозрению в краже из магазина парфюмерной продукции. 18 марта 2019 года мужчина похитил духи стоимостью 4 тысячи рублей.
Подозреваемым оказался 37-летний ранее судимый ноябрянин. Мужчина свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном.
Тем не менее, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет. Пока с него взяли обязательство о явке, сообщает УМВД России по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU