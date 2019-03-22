2019-03-22T10:24:23+03:00
Происшествия

Сутенершу из Надыма, раздававшую визитки, лишили свободы на полгода

Половину выручки путаны отдавали организатору интим-бизнеса
Анна Полякова
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Сутенершу из Надыма, раздававшую визитки, лишили свободы на полгодаСутенершу из Надыма, раздававшую визитки, лишили свободы на полгодаФото: Ольга Крыльцова
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Надымский городской суд вынес приговор местной сутенерше. За организацию занятия проституцией ее приговорили к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Женщина в середине 2018 года организовала интим-бизнес. Для этого подыскала несколько девушек с низкой социальной ответственностью, арендовала квартиры для встреч.

Половину выручки путаны отдавали «начальнице». Кроме того, она обеспечила распространение визитных карточек, где были указаны номера телефонов.

Правоохранительные органы разоблачили преступный бизнес в декабре 2018 года, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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