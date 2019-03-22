2019-03-22T09:55:16+03:00
Общество

В Пуровском районе через два года откроют три новых детсада

Уже начата работа по их проектированию
Анна Полякова
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Администрация Пуровского района заключила соглашения о муниципально-частном партнерстве на проектирование, строительство, техническое обслуживание трех детских садов. Подписи в соглашениях поставили глава района Андрей Нестерук и представители компаний-инвесторов.

Строительство дошкольных учреждений будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования». В результате детсад на 240 мест появится в Пурпе. Еще два детсада на 240 мест возведут в Тарко-Сале на улицах Строителей и Сеноманской. Завершить строительство планируют в конце 2020 года.

Уже начата работа по их проектированию. Это будут современные детские сады, обеспеченные всеми необходимыми условиями для организации образовательного процесса.

Сотрудничество на основе соглашений о МЧП имеет несколько плюсов. Во-первых, оно позволит значительно сократить сроки строительства, во-вторых, не повлечет за собой существенной финансовой нагрузки на бюджет. Согласно условиям соглашений администрация при финансовой помощи округа должна будет рассчитаться с партнерами в течение пяти лет, уточняет руководство района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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