Глава ЯНАО встретился с ямальскими ветеранами в Тюмени

СЕГОДНЯ 09:31 2019-03-22T09:39:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов обсудил с ямальскими ветеранами в Тюмени меры поддержки и рассказал, чем именно им полезна программа «Сотрудничество». На встречу с губернатором Ямала пришли активисты всех 12 землячеств округа в Тюменской области.

Напомним, в Тюменской области постоянно живут более 10 тысяч ямальских ветеранов, проработавших в округе 15 лет и более. Около двух тысяч из них – члены действующего в области Союза ветеранов Ямала.

В ходе встречи ветераны спросили главу региона о возможности увеличения количества путёвок за счёт округа в санаторий «Ахманка». Дополнительные путёвки выделяются по потребности, отметил Дмитрий Артюхов. Главврач санатория подтвердил, что в ближайшее время ожидают дополнительных средств для лечения ветеранов округа за бюджетный счёт.

Один из вопросов, который, как оказалось, волнует и живущих в Тюмени ямальцев, - это строительство моста через реку Пур. Глава региона отметил, что строительство идет день и ночь. Он выразил уверенность, что через полтора года, в конце 2020 года движение по мосту откроется.

Фото: правительство ЯНАО

Обсудили также возможности ямальских пенсионеров для переселения с Крайнего Севера в Тюменскую область. Губернатор напомнил, что жителям округа доступны сразу несколько вариантов: жилищная субсидия из федерального бюджета (45 сертификатов на 2019 год) и жилищная субсидия за счёт средств программы «Сотрудничество» (380 социальных выплат семьям в 2019 году).

Что касается одного из популярных вопросов ямальцев о строительстве микрорайона Ямальский-3 за счёт окружного бюджета, глава региона отметил, что вернуться к этой программе получится только к этой программе получится только через 4-5 лет, когда удастся ликвидировать ветхий аварийный фонд в ЯНАО.

- Задачи, которые нам Президент поставил – они очень серьёзные, и требуют концентрации у себя на Ямале. У нас большой фонд аварийного жилья, к сожалению, он одномоментно из пригодного стал абсолютно непригодным.

Одним из памятных моментов встречи стало вручение благодарностей губернатора Ямала ямальским ветеранам, ведущим в Тюменской области активную общественную деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU