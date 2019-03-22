Губернатор Ямала вручил Герою России Владимиру Шарпатову подарок ко дню рождения

22 Март 09:23 2019-03-22T09:28:09+03:00

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Герой России, известный советский и российский лётчик Владимир Шарпатов получил ко дню рождения от губернатора Ямала Дмитрия Артюхова памятный подарок. Торжественная церемония прошла во время встречи главы ЯНАО с ямальскими ветеранами в Тюмени.

Напомним, имя прославленного летчика носит кадетская школа Нового Уренгоя и один из пассажирских самолётов авиакомпании «Ямал».

«Бывает, летишь в самолёте над страной, пролетаешь над тундрой, над горами тысячи километров, а под тобой ни одного огонька. Это значит, что нога человека здесь ещё не ступала. Это значит – сколько неоткрытых богатств, которые предстоит ещё открыть нашей молодёжи», - сказал Владимир Шарпатов во время встречи.

Рассуждая о задачах поколений, он отметил, что старшее– своё дело сделало и уходит на пенсию: «Мы передаём нашу богатую прекрасную страну, наш север в руки следующих поколений. В том числе, в руки самого молодого губернатора России».

ИСТОЧНИК KP.RU