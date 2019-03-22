Строительство микрорайона Ямальский-3 в Тюмени решили отложить на пять лет

22 Март 08:59 2019-03-22T09:04:45+03:00

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал о судьбе микрорайона Ямальский-3 в Тюмени, о строительстве которого мечтают северяне.

Напомним, два микрорайона в областном центре «Ямальский-1» и «Ямальский-2» были построены в рамках программ фонда жилищного строительства ЯНАО для переселенцев с Крайнего Севера в Тюменскую область. В итоге благоустроенное жильё получили тысячи ямальских семей, большая часть из которых – это пенсионеры, долгое время проработавшие на территории арктического региона.

Планировалось продолжить добрую традицию и возвести еще один микрорайон Ямальский-3 за счёт окружного бюджета. Однако его строительство решили отложить. Вернуться к этой программе получится только через 4-5 лет. Об этом сообщил Дмитрий Артюхов на встрече в Тюмени с ямальскими ветеранами.

- Задачи, которые нам Президент поставил – они очень серьёзные, и требуют концентрации у себя на Ямале. У нас большой фонд аварийного жилья, к сожалению, он одномоментно из пригодного стал абсолютно непригодным. И, несмотря на всю молодость наших городов, там ещё работы непочатый край, - отметил глава региона.

Он пояснил, что сейчас планируется все силы бросить на строительство жилья в арктическом регионе. Когда удастся ликвидировать ветхий аварийный фонд, а такая задача ставится на – 4-5 лет, только тогда Ямал сможет вернуться к этой программе.

ИСТОЧНИК KP.RU