2019-03-22T09:04:45+03:00
Общество

Строительство микрорайона Ямальский-3 в Тюмени решили отложить на пять лет

Вернуться к этой программе губернатор Ямала пообещал, когда исчезнут ветхие дома в ЯНАО
Анна Полякова
Поделиться:
Строительство микрорайона Ямальский-3 в Тюмени решили отложитьСтроительство микрорайона Ямальский-3 в Тюмени решили отложитьФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал о судьбе микрорайона Ямальский-3 в Тюмени, о строительстве которого мечтают северяне.

Напомним, два микрорайона в областном центре «Ямальский-1» и «Ямальский-2» были построены в рамках программ фонда жилищного строительства ЯНАО для переселенцев с Крайнего Севера в Тюменскую область. В итоге благоустроенное жильё получили тысячи ямальских семей, большая часть из которых – это пенсионеры, долгое время проработавшие на территории арктического региона.

Планировалось продолжить добрую традицию и возвести еще один микрорайон Ямальский-3 за счёт окружного бюджета. Однако его строительство решили отложить. Вернуться к этой программе получится только через 4-5 лет. Об этом сообщил Дмитрий Артюхов на встрече в Тюмени с ямальскими ветеранами.

- Задачи, которые нам Президент поставил – они очень серьёзные, и требуют концентрации у себя на Ямале. У нас большой фонд аварийного жилья, к сожалению, он одномоментно из пригодного стал абсолютно непригодным. И, несмотря на всю молодость наших городов, там ещё работы непочатый край, - отметил глава региона.

Он пояснил, что сейчас планируется все силы бросить на строительство жилья в арктическом регионе. Когда удастся ликвидировать ветхий аварийный фонд, а такая задача ставится на – 4-5 лет, только тогда Ямал сможет вернуться к этой программе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Салехарде представители четырёх регионов России обсудили развитие казачества
На Ямале вор проник в чужую квартиру через форточку, пока хозяйка бродила по тундре
Погода на Ямале 30 марта: небольшое потепление
Ямал может стать местом проведения Арктических зимних игр
На Ямале браконьер припрятал улов муксуна на полтора миллиона рублей
Новоуренгойскую новостройку с трещинами решили расселить
В Тарко-Сале прокуратура заставила привести в порядок опасную детскую площадку
В Лабытнанги по подозрению в грабеже задержали рецидивиста
На Ямале создадут виртуальный концертный зал и модельную библиотеку
В Тарко-Сале задержали двоих бурятов за тайники-закладки в городе
В Салехарде в День оленевода ограничат движение транспорта
Часть ямальского зимника 1 апреля перестанет работать
В Тазовском районе состоится большая ярмарка
В Югре главы муниципалитетов отчитываются перед Натальей Комаровой о своей работе