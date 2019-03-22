В Ноябрьске пройдет «Ямальская лыжня»

22 Март 08:30 2019-03-22T08:36:38+03:00

Участники при себе должны иметь паспорт и медицинский полис

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«Ямальская лыжня», которая каждую весну проходит на базе по улице Уренгойская, пройдет в Ноябрьске 24 марта. Массовый лыжный забег традиционно собирает более 300 любителей спорта.

Торжественное открытие соревнований состоится в 11.45. Сам забег на лыжной трассе МБУ «СШ Олимпиец» начнется в полдень. Напомним, участники при себе должны иметь документ, удостоверяющий личность, и полис обязательного медицинского страхования. Лыжникам моложе 17 лет нужен медицинский допуск от врача.

Участниками соревнований могут ямальцы от 12 лет. Отдельный забег VIP организован для ветеранов, мужчин и женщин старше 42 лет. Они пробегут дистанцию 2019 метров, сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU