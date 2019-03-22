2019-03-22T08:07:27+03:00
Общество

Таркосалинские ребята отправятся на военно-полевые сборы в Тюмень

Ребята демонстрировали умение стрелять из пневматической винтовки, разбирать и собирать автомат и командовать
Анна Полякова
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В Тарко-Сале прошла районная спартакиада молодежи допризывного возраста «Во славу Отечества». Ее участниками стали команды-победители зонального этапа из Тарко-Сале, Уренгоя и Пуровска.

Ребята демонстрировали строевую и физическую подготовки, умение стрелять из пневматической винтовки, разбирать и собирать автомат. В борьбе за победу командирам пришлось показать умение отдавать приказы, а отделениям, в свою очередь, эти команды выполнять.

Победителем спартакиады стала команда второй таркосалинской школы «Виктория». Именно она отправится в Тюмень на военно-полевые сборы среди допризывной молодежи, которые организуют с 22 по 30 марта на базе Регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост», а также представит Пуровский район на окружных соревнованиях в Ноябрьске 23 – 26 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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