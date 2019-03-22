Погода на Ямале 22 марта: дождь со снегом
В пятницу, 22 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -3 градуса, ясная погода, без осадков, ветер западный 3 м/с.
В Ноябрьске +2 градуса, малооблачно, периодически – небольшой снег, юго-западный ветер 4 м/с.
В Новом Уренгое около ноля градусов, пасмурно, снегопад, ветер западный 4 м/с.
В Надыме +1 градус, пасмурно, днем - кратковременный снег, ветер западный 6 м/с.
В Губкинском +3 градуса, пасмурно, дождь, ветер западный 6 м/с.
В Тарко-Сале +3 градуса, пасмурно, дождь, переходящий вечером в снег, ветер западный 4 м/с.
В Муравленко +1 градус, пасмурно, в середине дня - снег, ветер западный 6 м/с.
В Лабытнанги -1 градус, солнечно, утром пройдет небольшой снег, ветер северо-западный 4 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU