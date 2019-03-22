2019-03-22T07:47:43+03:00
Общество

Погода на Ямале 22 марта: дождь со снегом

Температура воздуха -1 ... +3 градуса
Анна Полякова
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В пятницу, 22 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -3 градуса, ясная погода, без осадков, ветер западный 3 м/с.

В Ноябрьске +2 градуса, малооблачно, периодически – небольшой снег, юго-западный ветер 4 м/с.

В Новом Уренгое около ноля градусов, пасмурно, снегопад, ветер западный 4 м/с.

В Надыме +1 градус, пасмурно, днем - кратковременный снег, ветер западный 6 м/с.

В Губкинском +3 градуса, пасмурно, дождь, ветер западный 6 м/с.

В Тарко-Сале +3 градуса, пасмурно, дождь, переходящий вечером в снег, ветер западный 4 м/с.

В Муравленко +1 градус, пасмурно, в середине дня - снег, ветер западный 6 м/с.

В Лабытнанги -1 градус, солнечно, утром пройдет небольшой снег, ветер северо-западный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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