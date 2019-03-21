Ямальское здравоохранение начнет реализовывать 13 новых проектов

21 Март 16:10 2019-03-21T16:12:43+03:00

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Итогом трёхдневная стратегическая сессия «Эффективное здравоохранение» в Салехарде стали 13 проектов, призванных улучшить качество, комфортность и доступность медицинской помощи.

Напомним, накануне сессии в департамент здравоохранения поступило 247 предложений, реализация которых должна привести к повышению качества и доступности медицинской помощи. Список систематизировали и разделили на три основных направления: доступность, качество и комфорт.

Итоги сессии прокомментировал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Один из проектов, например, условно назвали «Очередь – территория комфорта». Главной его задачей станет «безболезненное» ожидание приёма врача или обследования в больнице. На помощь придут «бережливые» технологии и информатизация.

Другой проект посвящён раннему выявлению онкологических заболеваний и повышению качества диагностики. Для этого предполагается расширить обязательную программу профилактических осмотров, внедрить системы поддержки врачебных решений на основе искусственного интеллекта. Кроме того, обсуждается возможность получения обратной связи от пациентов по каждому случаю посещения поликлиники.

По мнению главы ведомства, было полезным и то, что врачи и управленцы поставили себя на место пациентов и попытались думать, как они.

«При обсуждении на последних этапах возникали новые мысли, решения, которые можно полностью положить в отдельный проект, - отметил Сергей Новиков. – Поэтому сейчас предстоит основная работа по доработке проектов и, самое главное, по реализации их в жизнь».

ИСТОЧНИК KP.RU