Трое сотрудников губкинской больницы привлечены за нарушение закона

21 Март 15:49 2019-03-21T15:52:37+03:00

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После прокурорской проверки троих сотрудников ГБУЗ ЯНАО «Губкинская ГБ» привлекли к дисциплинарной ответственности. Среди наказанных заместитель главврача по экономическим вопросам.

Выяснилось, что у учреждения отсутствовала лицензия на оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по профилю «психиатрия», мер к ее получению не предпринималось.

Кроме того, три автомобиля скорой медицинской помощи не были оснащены шприцевыми насосами, а медицинскому персоналу с 2016 года не выдавалась специальная одежда.

Помимо этого, проверка показала, что внутренний контроль за качеством оказания в учреждении медицинской помощи не осуществляется.

В настоящее время учреждением объявлены торги на закупку недостающего оборудования и спецодежды, документы с целью получения лицензии направлены в депздрав ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU