Трое сотрудников губкинской больницы привлечены за нарушение закона
После прокурорской проверки троих сотрудников ГБУЗ ЯНАО «Губкинская ГБ» привлекли к дисциплинарной ответственности. Среди наказанных заместитель главврача по экономическим вопросам.
Выяснилось, что у учреждения отсутствовала лицензия на оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по профилю «психиатрия», мер к ее получению не предпринималось.
Кроме того, три автомобиля скорой медицинской помощи не были оснащены шприцевыми насосами, а медицинскому персоналу с 2016 года не выдавалась специальная одежда.
Помимо этого, проверка показала, что внутренний контроль за качеством оказания в учреждении медицинской помощи не осуществляется.
В настоящее время учреждением объявлены торги на закупку недостающего оборудования и спецодежды, документы с целью получения лицензии направлены в депздрав ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU