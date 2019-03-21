2019-03-21T15:27:02+03:00
Общество

В Салехарде вандалы изуродовали арт-объекты на улице Ленина

Прорабатывается вопрос об установке видеонаблюдения
Анна Полякова
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В Салехарде вандалы изуродовали арт-объекты на улице Ленина Фото: Администрация СалехардаВ Салехарде вандалы изуродовали арт-объекты на улице Ленина Фото: Администрация Салехарда
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С приходом весны в Салехарде проснулись вандалы, как выразился один из прохожих, ужаснувшийся произошедшим на улице Ленина. Установленные арт-объекты и стенды с историческими фотографиями окружной столицы изуродовали неизвестные. Оборванные плакаты, разбитые фонари и сорванные таблички и указателями "красуются" на одном из участков аллеи.

Фото: Администрация Салехарда

Фото: Администрация Салехарда

Улица Ленина в течение двух лет в рамках комфортной городской среды благоустраивалась, напомнили в администрации ямальской столицы. Прошлой осенью был установлен арт-объект из больших букв ЯМАЛ, также был установлен верстовой столб с указателями городов Ямала, России и расстояния до них.

Фото: Администрация Салехарда

Фото: Администрация Салехарда

- Очень жаль, что так происходит, потому что при создании данных объектов заложен и труд, и творчество, и стремление сделать наш город еще краше, - отметила Светлана Шевченко, заместитель начальника управления культуры и молодежной политики администрации МО город Салехард.

Она также сообщила, что сейчас прорабатывается вопрос об установке защитных конструкций для информационных стендов, установке видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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