2019-03-21T15:10:19+03:00
Экономика

На Ямале дополнительные бюджетные деньги решили потратить на нацпроекты

Доходы окружной казны увеличены на 20,5 млрд рублей
Анна Полякова
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На Ямале дополнительные бюджетные деньги решили потратить на нацпроекты Фото: правительство ЯНАОНа Ямале дополнительные бюджетные деньги решили потратить на нацпроекты Фото: правительство ЯНАО
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Депутаты Заксобрания ЯНАО 21 марта единогласно проголосовали за внесение изменений в закон «Об окружном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Доходы окружного бюджета увеличены на 20,5 млрд рублей (или на 12%). На эту же сумму теперь увеличена и расходная часть бюджета-2019. Как пояснили в правительстве ЯНАО, дополнительные средства появились в связи с ростом поступлений налога на прибыль основных налогоплательщиков и акциза на крепкую алкогольную продукцию.

Дополнительные средства будут направлены на социально значимые расходы. Об этом сообщила заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента финансов Альбина Свинцова, уточнив, что в приоритете – амбициозные инвестиционные проекты, решение задач в рамках нацпроектов.

Речь идет, например, об увеличении финансирования мероприятий в области строительства, жилищной политики, благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства. Так, за счёт дополнительных ассигнований окружного казны в 2019 году планируется возвести ряд соцобъектов, реализовать мероприятия по формированию доступного арендного жилья в регионе и расселению аварийного жилищного фонда. На эти цели израсходуют 8,7 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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