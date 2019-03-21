2019-03-21T14:54:20+03:00
Происшествия

Участкового врача-терапевта Новоуренгойской больницы судят за взятки

Суд над взяткодателями уже прошел
Анна Полякова
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В Новом Уренгое судят за взяточничество участкового врача-терапевта ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница», а также двух его посредников.

В январе 2018 года врач через посредников за вознаграждение в 39500 рублей оформила фиктивные листки нетрудоспособности 3 гражданам.

Ход и результаты расследования уголовного дела находились на контроле городской прокуратуры и неоднократно заслушивались. Теперь обвинительное заключение вручено всем фигурантам, уголовное дело направлено в суд.

Медик может лишиться свободы на 8 лет, максимальный штраф возможен до 860 тысяч рублей. Посредникам в передаче взятки должностному лицу грозит максимальное наказание в виде 4 лет лишения свободы, а также максимальный штраф - 430 тысяч рублей.

Взяткодателей уже осудили, им назначено наказание в виде штрафов в размере от 125 тысяч рублей до 170 тысяч рублей, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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