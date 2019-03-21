Мерзлотник в Новом Порту будут реставрировать

21 Март 14:09 2019-03-21T14:30:16+03:00

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Один из самых необычных памятников истории на Ямале – «Сооружение «Мерзлотник» - ждет реконструкция. Он расположен на берегу Обской губы в селе Новый Порт Ямальского района. Уникальное сооружение общей площадью около одного гектара, вручную вырубленное в вечной мерзлоте спецпереселенцами в 50-х годах прошлого века.

Под своими сводами поддерживается минусовая температура даже в летний период. Уже более шестидесяти лет соображение функционирует по своему прямому назначению - хранение рыбы для нужд рыбозавода. До его появления рыболовецкие бригады добывали рыбу, солили её в бочках, а летом из Салехарда приплывала для переработки плавучая рыбоконсервная фабрика.

Фото: правительство ЯНАО

В настоящее время сооружение находится в аварийном состоянии. Оно никогда ранее не подвергалось реконструкции и капремонту. Разработка научно-проектной документации по реставрации уже завершилась, сообщили в службе госохраны объектов культурного наследия ЯНАО. Планируется сохранить габариты сооружения, его исторический облика. При проведении работ придутся остановить приём, сортировку и хранение рыбы.

После реставрации безопасное историческое сооружение станет объектом туристического показа, пояснили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU