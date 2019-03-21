2019-03-21T14:18:08+03:00
Общество

В Ноябрьске за лето реконструируют 87 дворов

К работам приступят уже в мае
Анна Полякова
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В Ноябрьске в начале мая начнутся работы по благоустройству дворов. До сентября планируется реконструировать 87 таких территорий. Обновление проведут в рамках программы «Комфортная городская среда».

Как сообщили в администрации города, Во дворах появятся новые лавки, урны, современные светильники над подъездами. Будет произведен ямочный ремонт проездов. На реализацию программы потратят более 90 миллионов рублей, большая часть средств будет выделено из окружного бюджета.

Списки придомовых территорий, где будет произведена реконструкция, будут опубликованы на официальном сайте администрации Ноябрьска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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